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Бочкарев Михаил Николаевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бочкарев Николай Мартынович

Мать: Бочкарева Анна Тимофеевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До ?.12.1906

Жена: Бочкарева Варвара Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.

Сын: Бочкарев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бочкарева Варвара Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Быркинского села казак Михаил Николаев Бочкарев, его жена Варвара Николаева, православные. 6.05 крещение. Восприемники: казак Иоакинф Афанасьев Мурзин и дочь урядника Васса Николаева Бочкарева. Осн.: ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бочкарев Афонасий Михайлович

Мать ребёнка: Бочкарева Варвара Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
в с/х переписи 1923 года - 9 лет, в семье брата Николая Михайловича Бочкарева, подворная карточка № 2. Осн.: ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Смерть
До 1923
или эмигрировал, в с/х переписи за 1923 год - нет

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