Бочкарев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
До ?.12.1906
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.
Сын: Бочкарев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бочкарева Варвара Николаевна
Быркинского села казак Михаил Николаев Бочкарев, его жена Варвара Николаева, православные. 6.05 крещение. Восприемники: казак Иоакинф Афанасьев Мурзин и дочь урядника Васса Николаева Бочкарева. Осн.: ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бочкарев Афонасий Михайлович
Мать ребёнка: Бочкарева Варвара Николаевна
в с/х переписи 1923 года - 9 лет, в семье брата Николая Михайловича Бочкарева, подворная карточка № 2. Осн.: ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Смерть
До 1923
или эмигрировал, в с/х переписи за 1923 год - нет