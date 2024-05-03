Кожарин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Кожарин Григорий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожарина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожарина Екатерина
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кожарина Пелагея (Полина) Андреевна
Мать ребёнка: Кожарина Екатерина
Ревизские сказки 1834г-16 лет
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кожарина Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Кожарина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно