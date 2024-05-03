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Кожарин Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Кожарин Григорий Карпович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожарина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожарина Екатерина

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кожарина Пелагея (Полина) Андреевна

Мать ребёнка: Кожарина Екатерина

Ревизские сказки 1834г-16 лет
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кожарина Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Кожарина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кожарин Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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