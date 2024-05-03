Кожарина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожарин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кожарина Пелагея (Полина) Андреевна

Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич

Ревизские сказки 1834г-16 лет
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кожарина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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