Кожарина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кожарина Пелагея (Полина) Андреевна
Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич
Ревизские сказки 1834г-16 лет
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кожарина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Кожарин Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно