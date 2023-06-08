Фомин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдяева Елена

Рождение ребёнка
17.06.1985

Дочь: Фомина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Курдяева Елена

Рождение ребёнка
22.07.1987

Сын: Фомин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Курдяева Елена

Рождение ребёнка
08.04.1991

Сын: Фомин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Курдяева Елена

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