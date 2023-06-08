Фомин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курдяева Елена
Рождение ребёнка
17.06.1985
Дочь: Фомина Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Курдяева Елена
Рождение ребёнка
22.07.1987
Мать ребёнка: Курдяева Елена
Рождение ребёнка
08.04.1991
Сын: Фомин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Курдяева Елена