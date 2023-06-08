Курдяева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдяева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курдяев Виктор Михайлович

Мать: Курдяева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1985

Дочь: Фомина Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1987

Сын: Фомин Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1991

Сын: Фомин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович

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