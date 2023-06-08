Курдяева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1985
Дочь: Фомина Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1987
Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1991
Сын: Фомин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Фомин Михаил Иванович