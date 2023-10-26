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Тымкован Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1970

Дочь: Тымкован-Космынина Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1972

Дочь: Брусенко -Тымкован Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Тымкован Бадрак Надежда Юрьевна

Рождение ребёнка
30.10.1979

Сын: Тымкован Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

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