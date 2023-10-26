Тымкован Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1970
Дочь: Тымкован-Космынина Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1972
Дочь: Брусенко -Тымкован Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Тымкован Бадрак Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.1979
Мать ребёнка: не указана