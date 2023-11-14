Тымкован-Космынина Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымкован-Космынина Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1970

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1970

Отец: Тымкован Павел Иванович

Мать: не указана

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