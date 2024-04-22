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Колосова Марфа Михайловна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Аркадий Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Клавдия Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колосов Евгений Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокопий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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