Колосова Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Аркадий Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колосов Евгений Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно