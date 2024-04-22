Колосов Прокопий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Колосов Фёдор Акимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Аркадий Прокопьевич
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Прокопьевна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колосов Евгений Прокопьевич
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно