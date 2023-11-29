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Деревнин Карп Григорьевич

Место рождения

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Деревнин Григорий Михайлович

Мать: Деревнина Федора Антоновна

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
12.11.1865

Жена: Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Деревнин Николай Карпов

Мать ребёнка: Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Деревнин Иван Карпов

Мать ребёнка: Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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