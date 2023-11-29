Деревнин Карп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
12.11.1865
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1869
Мать ребёнка: Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна
Рождение ребёнка
19.06.1870
Сын: Деревнин Иван Карпов
Мать ребёнка: Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна
Смерть
Неизвестно