Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Тельнев Поликарп Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1865
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1869
Отец ребёнка: Деревнин Карп Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1870
Сын: Деревнин Иван Карпов
Отец ребёнка: Деревнин Карп Григорьевич
Смерть
Неизвестно