Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина (Тельнева) Стефанида Поликарповна

Место рождения

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тельнев Поликарп Гаврилович

Мать: не указана

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
12.11.1865

Муж: Деревнин Карп Григорьевич

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Деревнин Николай Карпов

Отец ребёнка: Деревнин Карп Григорьевич

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Деревнин Иван Карпов

Отец ребёнка: Деревнин Карп Григорьевич

Шелемети, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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