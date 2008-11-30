Исаков Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1959
Дата смерти30.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959
Рождение ребёнка
07.10.1988
Дочь: Исакова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.1999
Дочь: Исакова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2008