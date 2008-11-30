Исаков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1959

Дата смерти

30.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959

Отец: Исаков Владимир Николаевич

Мать: Исакова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1988

Дочь: Исакова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1999

Дочь: Исакова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Людмила Николаевна

Смерть
30.11.2008
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