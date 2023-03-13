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Новиковъ Матвей

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.11.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853

Отец: Новиковъ Гордѣй

Мать: Новикова Матрена

Михайловка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Денисова Прасковья

Мать ребёнка: Новикова Дарія

Рождение ребёнка
1878

Сын: Новиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Новикова Дарія

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Новикова Дарія

Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Новикова Дарія

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