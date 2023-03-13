Новиковъ Матвей
Место рожденияМихайловка
Дата рождения12.11.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853
Отец: Новиковъ Гордѣй
Мать: Новикова Матрена
Михайловка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Денисова Прасковья
Мать ребёнка: Новикова Дарія
Рождение ребёнка
1878
Сын: Новиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Новикова Дарія
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Новикова Дарія
Бракосочетание
08.01.1893
Жена: Новикова Дарія