Новикова (Фомина) Дарія
Место рождения
Дата рождения11.03.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1853
Отец: Фоминъ Спиридонъ
Мать: Фомина Анна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Денисова Прасковья
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Рождение ребёнка
1878
Сын: Новиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Бракосочетание
08.01.1893
Муж: Новиковъ Матвей