Новикова (Фомина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Фомина) Дарія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1853

Отец: Фоминъ Спиридонъ

Мать: Фомина Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Денисова Прасковья

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Рождение ребёнка
1878

Сын: Новиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Новиковъ Матвей

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