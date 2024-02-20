Бут Степан Антонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бут Павел Степанович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Бракосочетание
До 1864
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.11.1874
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.10.1880
Дочь: Февронья Степановна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.06.1883
Сын: Бут Павел Степанович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
24.07.1888
Сын: Бут Борис Степанович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Рождение ребёнка
?.02.1890
Сын: Бут Фома Степанович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Смерть
Неизвестно