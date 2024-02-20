Бут Павел Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения30.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1883
Отец: Бут Степан Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
27.08.1915
Сын: Бут Иван Павлович
Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно