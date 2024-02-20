Бут Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Павел Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

30.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1883

Отец: Бут Степан Антонович

Мать: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
27.08.1915

Сын: Бут Иван Павлович

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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