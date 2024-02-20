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Бут Павел Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бут Степан Антонович

Мать: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дьяченко Евгения Павловна

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.02.1913

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Бут Василий Павлович

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
Неизвестно
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