Бут Марина Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дьяченко Евгения Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.02.1913
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
03.03.1918
Сын: Бут Василий Павлович
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
Неизвестно