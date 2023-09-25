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Хахалин Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1938

Дата смерти

15.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938

Отец: Хахалин Константин Александрович

Мать: Хахалина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1961

Дочь: Хахалина Елена Александровна

Мать ребёнка: Хахалина Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1964

Сын: Хахалин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Хахалина Галина Петровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
15.07.1973
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