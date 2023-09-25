Хахалин Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1938
Дата смерти15.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938
Рождение ребёнка
31.12.1961
Дочь: Хахалина Елена Александровна
Мать ребёнка: Хахалина Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1964
Сын: Хахалин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Хахалина Галина Петровна
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
15.07.1973