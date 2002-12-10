Мамонов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1929
Дата смерти10.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929
Отец: Мамонов Николай Иванович
Мать: Лихачева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Леньчева Антонина Степановна
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Мамонова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Леньчева Антонина Степановна
Смерть
10.12.2002