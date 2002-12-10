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Мамонов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1929

Дата смерти

10.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929

Отец: Мамонов Николай Иванович

Мать: Лихачева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Леньчева Антонина Степановна

Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Мамонова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Леньчева Антонина Степановна

Смерть
10.12.2002

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