Леньчева Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Мамонов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Мамонова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Мамонов Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно