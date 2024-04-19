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Леньчева Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1931

Отец: Леньчев Степан Семенович

Мать: Бормотова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Мамонов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Мамонова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Мамонов Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно

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