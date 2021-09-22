Соковикова (Митрошина) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковикова (Митрошина) Лидия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

22.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Митрошим Максим Ларионович

Мать: Митрошина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соковиков Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Соковиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соковиков Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.12.1958

Дочь: Абызова (Соковикова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Соковиков Николай Александрович

Смерть
22.09.2021

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