Соковикова (Митрошина) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти22.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Соковиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соковиков Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1958
Дочь: Абызова (Соковикова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Соковиков Николай Александрович
Смерть
22.09.2021