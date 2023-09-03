Абызова (Соковикова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958
Рождение ребёнка
28.09.1978
Дочь: Холмогорова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Глухов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1987
Отец ребёнка: Абызов Гаяр Яхиевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абызов Гаяр Яхиевич