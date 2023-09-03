Абызова (Соковикова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова (Соковикова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958

Отец: Соковиков Николай Александрович

Мать: Соковикова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
28.09.1978

Дочь: Холмогорова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Глухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1987

Сын: Абызов Тимур Гаярович

Отец ребёнка: Абызов Гаяр Яхиевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абызов Гаяр Яхиевич

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