Брютова? (Галкина) Параскева Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Константин
Рождение ребёнка
24.01.1877
Сын: Иван (Незак) .
Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1881
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
?.09.1887
Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно