Брютова? (Галкина) Параскева Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брютова? (Галкина) Параскева Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Иван (Незак) .

Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
02.02.1881

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
?.09.1887

Сын: Брютов Симеон Стефанов

Отец ребёнка: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брютов Стефан Казак Выс. Медвежьего Иванов

Смерть
Неизвестно
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