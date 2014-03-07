Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1946

Дата смерти

07.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович

Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Константинович

Смерть
07.03.2014
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
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