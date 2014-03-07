Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1946
Дата смерти07.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2014