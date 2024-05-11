Макаров Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения04.11.1946
Дата смерти21.11.1992
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1992