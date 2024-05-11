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Макаров Владимир Константинович

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Место рождения

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.11.1946

Дата смерти

21.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946

Отец: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Мать: Макарова Мария

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна

Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Нагорнюк) Надежда Александровна

Смерть
21.11.1992
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

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