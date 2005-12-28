Бякова (Козлова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1918
Дата смерти28.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1918
Рождение ребёнка
28.03.1952
Дочь: Карпина (Бякова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Бяков Виктор Артемьевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
28.12.2005