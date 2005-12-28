Бякова (Козлова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова (Козлова) Татьяна Васильевна

Бякова (Козлова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1918

Дата смерти

28.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1918

Муж: Бяков Виктор Артемьевич

Рождение ребёнка
28.03.1952

Дочь: Карпина (Бякова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Бяков Виктор Артемьевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
28.12.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.