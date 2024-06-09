Свиридова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Свиридов Степан Тихонович
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Свиридов Филипп Тихонович
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Свиридов Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Свиридова Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Свиридов Артемий Тихонович
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Свиридова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Свиридов Тихон Сергеевич
Смерть
Неизвестно