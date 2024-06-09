Свиридов Тихон Сергеевич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридов Тихон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Свиридов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Свиридов Степан Тихонович

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Свиридов Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Свиридов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Свиридова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Свиридов Артемий Тихонович

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Свиридова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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