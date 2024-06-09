Свиридов Тихон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Свиридов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Свиридов Степан Тихонович
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Свиридов Филипп Тихонович
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Свиридов Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Свиридова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Свиридов Артемий Тихонович
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Свиридова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Свиридова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно