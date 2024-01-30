Сила Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСила Дмитриевич

Сила Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Силович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Феоктист Силович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.