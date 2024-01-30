Сила Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Силович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Феоктист Силович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно