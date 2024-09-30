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Пуранен Вяйнё Иванович

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906

Отец: Пуранен Иван Абрамович

Мать: Пуранен (Ряхмёнен) Анна Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.04.1930

Жена: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Пуранен Роин Вяйнёвич

Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1931

Сын: Пуранен Вальтер Вяйнёвич

Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1933

Дочь: (Пуранен) Хильда Вяйнёновна

Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1935

Сын: Пуранен Виктор Вяйнёвич

Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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