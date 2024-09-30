Пуранен Вяйнё Иванович
Место рождения
Дата рождения30.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906
Бракосочетание
21.04.1930
Рождение ребёнка
02.08.1930
Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1931
Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1933
Дочь: (Пуранен) Хильда Вяйнёновна
Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1935
Мать ребёнка: Пуранен (Ихо) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно