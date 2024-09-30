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Пуранен (Ихо) Анна Ивановна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.04.1930

Муж: Пуранен Вяйнё Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Пуранен Роин Вяйнёвич

Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1931

Сын: Пуранен Вальтер Вяйнёвич

Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1933

Дочь: (Пуранен) Хильда Вяйнёновна

Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1935

Сын: Пуранен Виктор Вяйнёвич

Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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