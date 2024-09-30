Пуранен (Ихо) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1930
Рождение ребёнка
02.08.1930
Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1931
Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1933
Дочь: (Пуранен) Хильда Вяйнёновна
Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1935
Отец ребёнка: Пуранен Вяйнё Иванович
Смерть
Неизвестно