Беловолов Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беловолов Тимофей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминается в качестве поручителя в метрике о браке: https://yandex.ru/archive/catalog/9318b788-16f8-4b94-9b34-eaf583afac33/94
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Беловолов Карп/Дементий Савелиевич
Мать ребёнка: не указана
В метрике о смерти Дементия Савельевича он умирает 21.09.1871 в 55 лет от холеры (г.р. ок. 1816) https://yandex.ru/archive/catalog/bf818986-0fdf-4330-b120-59d384c0dc69/101 Отчество указано в метрике... Показать все
Смерть
Неизвестно