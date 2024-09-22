Беловолов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловолов Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беловолов Тимофей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминается в качестве поручителя в метрике о браке: https://yandex.ru/archive/catalog/9318b788-16f8-4b94-9b34-eaf583afac33/94
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Беловолов Карп/Дементий Савелиевич

Мать ребёнка: не указана

В метрике о смерти Дементия Савельевича он умирает 21.09.1871 в 55 лет от холеры (г.р. ок. 1816) https://yandex.ru/archive/catalog/bf818986-0fdf-4330-b120-59d384c0dc69/101 Отчество указано в метрике... Показать все
Смерть
Неизвестно

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