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Соколов Александр Авраамиичев

Место рождения

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Илларионовна

Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Соколов Иван Александрович

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1895

Сын: Соколов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Соколова Мария Александровна

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Соколов Александр Александрович

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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