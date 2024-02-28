Параскева Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Илларион Дмитриевич
Мать: Васса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1893
Сын: Соколов Иван Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев
Рождение ребёнка
13.11.1895
Сын: Соколов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Соколова Мария Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Соколов Александр Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев
Смерть
Неизвестно