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Параскева Илларионовна

Место рождения

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Илларион Дмитриевич

Мать: Васса Андреевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Авраамиичев

Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Соколов Иван Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1895

Сын: Соколов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Соколова Мария Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Соколов Александр Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Авраамиичев

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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