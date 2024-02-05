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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1900

Сын: Сметанин Дмитрий

Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий

Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сметанин Иван

Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сметанин Николай

Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сметанин Василий

Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Сметанин) ?

Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий

Смерть
После 1917

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