?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1900
Сын: Сметанин Дмитрий
Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий
Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сметанин Иван
Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сметанин Николай
Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сметанин Василий
Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Сметанин) ?
Отец ребёнка: Сметанин Дмитрий
Смерть
После 1917