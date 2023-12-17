Сметанин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Сметанин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.11.1900
Сын: Сметанин Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Сметанин ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сметанин Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сметанин Василий
Мать ребёнка: ?
Образование
Неизвестно
грамотный