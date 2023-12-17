Сметанин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Пол

Мужской

Отец

Мать

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Сметанин Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.11.1900

Сын: Сметанин Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Сметанин ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сметанин Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сметанин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Образование
Неизвестно
грамотный
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