Мамаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно