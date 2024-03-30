Мамаев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Мамаева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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