Мамаева (Березинская) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (Березинская) Любовь Николаевна

Мамаева (Березинская) Любовь Николаевна

Место рождения

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

28.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952

Отец: Березинский Николай Степанович

Мать: Березинская Евгения Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мамаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мамаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Мамаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close