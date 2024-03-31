Мамаева (Березинская) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1952
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мамаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мамаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Мамаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Владимир