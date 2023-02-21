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Белов Дмитрий Михайлович

Место рождения

деревня Гавриловская Егорьевского уезда Московской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЖБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Белов Михаил Афанасьевич

Мать: Белова Прасковья Максимовна

деревня Гавриловская Егорьевского уезда Московской губернии
Бракосочетание
1911 ст.

Жена: Белова Наталья Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Павлова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1926

Дочь: Карпухина Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Жгутова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
1960
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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