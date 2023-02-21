Белов Дмитрий Михайлович
Место рождениядеревня Гавриловская Егорьевского уезда Московской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти1960
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
деревня Гавриловская Егорьевского уезда Московской губернии
Бракосочетание
1911 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Павлова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
13.06.1926
Дочь: Карпухина Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Жгутова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Белова Наталья Степановна
Смерть
1960