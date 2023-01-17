Белова (Гусева) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Гусева) Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЖБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911 ст.

Муж: Белов Дмитрий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Павлова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1926

Дочь: Карпухина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Жгутова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
1971
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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