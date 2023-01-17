Белова (Гусева) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Павлова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1926
Дочь: Карпухина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Жгутова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Михайлович
Смерть
1971