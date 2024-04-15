Михайличенко Евстафий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко Евстафий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Надежда Ильинична Бугаец
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.

Сын: Михайличенко Федор Евстафьевич

Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.

Дочь: Михайличенко Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.

Дочь: Михайличенко Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Михайличенко Павел Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
11.02.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Петрович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайличенко Евдокия Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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