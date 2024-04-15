Михайличенко Евстафий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.11.1887 ст.
Надежда Ильинична Бугаец
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.
Сын: Михайличенко Федор Евстафьевич
Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.
Дочь: Михайличенко Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.
Дочь: Михайличенко Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Михайличенко Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Михайличенко Павел Евстафьевич
Восприемник
11.02.1900 ст.
Дмитрий Петрович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно