Михайличенко Павел Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко Павел Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

15.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Михайличенко Евстафий Тимофеевич

Мать: не указана

Смерть
15.01.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-75M4?i=810&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.01.1898 ст.
на отведенном кладбище
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