Михайличенко Павел Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти15.01.1898 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Михайличенко Евстафий Тимофеевич
Смерть
15.01.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-75M4?i=810&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.01.1898 ст.
на отведенном кладбище