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Шаишников Владимир Михайлович
Шаишников Владимир Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1903
Пол
Мужской
Отец
Шаишников Михаил Яковлевич
Мать
Шаишникова (Второва) Акилина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1903
Отец:
Шаишников Михаил Яковлевич
Мать:
Шаишникова Акилина Константиновна
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