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Шаишников Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1903

Отец: Шаишников Михаил Яковлевич

Мать: Шаишникова Акилина Константиновна

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