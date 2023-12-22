Шаишникова (Второва) Акилина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Шаишникова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1903
Сын: Шаишников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
22.09.1905
Сын: Шаишников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1909
Сын: Шаишников Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно