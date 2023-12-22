Шаишникова (Второва) Акилина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова (Второва) Акилина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Шаишникова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
17.07.1903

Сын: Шаишников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
22.09.1905

Сын: Шаишников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1909

Сын: Шаишников Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Шаишников Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаишников Михаил Яковлевич

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