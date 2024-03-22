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Василий Михайлович

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Михайло Семенович

Мать: Марфа Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ельментей Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Денис Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Смерть
До 1834
Не упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#633
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