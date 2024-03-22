Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Михайло Семенович
Мать: Марфа Ивановна
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ельментей Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Денис Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Смерть
До 1834
Не упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#633