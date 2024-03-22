Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#313
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1781
Сын: Карп Михайлович
Отец ребёнка: Михайло Семенович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Семенович
Смерть
Неизвестно