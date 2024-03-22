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Марфа Ивановна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#313
Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Рождение ребёнка
1781

Сын: Карп Михайлович

Отец ребёнка: Михайло Семенович

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#314
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Семенович

Смерть
Неизвестно
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