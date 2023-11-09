Миловская (Рождественская) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловская (Рождественская) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рождественский Виктор Петрович

Мать: Рождественская Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
1892

Муж: Миловский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
28.05.1893

Сын: Миловский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1894

Сын: Миловский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Миловский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
1898

Сын: Миловский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович

Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
г. Москва, РСФСР
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