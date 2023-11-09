Миловская (Рождественская) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
28.05.1893
Сын: Миловский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1894
Сын: Миловский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1896
Сын: Миловский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
1898
Сын: Миловский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Миловский Николай Михайлович
Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
г. Москва, РСФСР