Рождественская Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественская Елизавета Алексеевна

Рождественская Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова (Рождественская) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рождественская) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миловская (Рождественская) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рождественский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1861

Сын: Рождественский Иван Викторович

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1870

Дочь: Розанова (Рождественская) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рождественский Николай Викторович

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович

Смерть
1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.