Рождественская Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова (Рождественская) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рождественская) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миловская (Рождественская) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рождественский Сергей Викторович
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1861
Сын: Рождественский Иван Викторович
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1870
Дочь: Розанова (Рождественская) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рождественский Николай Викторович
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Петрович
Смерть
1910