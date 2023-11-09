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Рождественский Виктор Петрович

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Место рождения

Москва, Российская империя

Дата рождения

13.09.1826

Дата смерти

23.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рождественский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1861

Сын: Рождественский Иван Викторович

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1870

Дочь: Розанова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рождественский Николай Викторович

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Вера Викторовна

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миловская Мария Викторовна

Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
духовный писатель, протоиерей
Смерть
23.04.1892
Москва, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь
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