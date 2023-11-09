Рождественский Виктор Петрович
Место рожденияМосква, Российская империя
Дата рождения13.09.1826
Дата смерти23.04.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рождественский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
18.05.1861
Сын: Рождественский Иван Викторович
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1870
Дочь: Розанова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рождественский Николай Викторович
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Вера Викторовна
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миловская Мария Викторовна
Мать ребёнка: Рождественская Елизавета Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
духовный писатель, протоиерей
Смерть
23.04.1892
Москва, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь